Brigitte Bardot : "Il y a beaucoup d'actrices qui font les allumeuses"

Avec son expérience du milieu du cinéma et son franc-parler, Brigitte Bardot ne pouvait que donner un avis fort sur la dénonciation du harcèlement sexuel par d'innombrables actrices, depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein. Interrogée sur son combat pour la cause animale par le magazine Paris Match, l'icône française de 83 ans a ainsi réagi sur plusieurs sujets. Son opinions sur la vague de témoignages risque de ne pas faire l'unanimité...

"Concernant les actrices, et pas les femmes en général, c'est, dans la grande majorité des cas, hypocrite, ridicule, sans intérêt. Cela prend la place de thèmes importants qui pourraient être discutés. Moi, je n'ai jamais été victime de harcèlement sexuel. Et je trouvais charmant qu'on me dise que j'étais belle ou que j'avais un joli petit cul. Ce genre de compliment est agréable. Or, il y a beaucoup d'actrices qui font les allumeuses avec les producteurs afin de décrocher un rôle. Ensuite, pour qu'on parle d'elles, elles viennent raconter qu'elles ont été harcelées... En réalité, plutôt que de leur profiter, cela leur nuit", déclare Brigitte Bardot. Après Catherine Deneuve qui a réclamé le droit d'être importunée, BB est un autre mythe vivant à voir le mouvement de libération de la parole des femmes d'un oeil critique.

Si la star a un avis très tranché sur les comédiennes et le milieu du 7e Art, elle a également tiré un train sur cet univers il y a des années. "Je n'ai quasiment pas gardé de relations dans ce milieu, d'autant qu'à mon âge, il me reste peu d'amis de ces années-là [elle a pleuré récemment la mort de Mireille Darc, ndlr.]. Mes seules attaches : un peu Delon, Belmondo, Mylène Demongeot, Robert Hossein. On se téléphone une ou deux fois par an, un lien surtout dû aux animaux, sujet qui nous rapproche", raconte l'ancienne comédienne et militante infatigable pour les droits des animaux depuis Saint-Tropez où elle vit avec son mari Bernard.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 18 janvier 2018