Brigitte Bardot : "J'ai retrouvé John Lennon à poil dans mon lit"

Dans le livre Moi je joue, Brigitte Bardot revient sur sa carrière musicale, épaulée par Dominique Choulant et François Bagnaud. Car si elle est une icône du cinéma, BB est aussi une figure de la musique dont le nom résonne bien évidemment avec celui de Serge Gainsbourg, mais pas seulement... Dans son interview pour L'Obs, la star de 83 ans confie de savoureuses anecdotes, notamment avec John Lennon.

Tout comme les Beatles, Brigitte Bardot provoquait la folie à chacune de ses apparitions dans les années 1960. Elle a rencontré les quatre garçons dans le vent plusieurs fois mais elle garde un souvenir vraiment particulier d'une soirée durant laquelle elle a croisé John Lennon : "Un soir, j'ai retrouvé John Lennon à poil dans mon lit, alors que je revenais d'un dîner auquel il avait refusé d'assister à l'hôtel Mayfair à Londres, où je tournais un film. Il a fallu trois mecs costauds pour le déloger ! Il était drogué à mort !"

On pourrait penser que l'héroïne du Mépris connaissait bien aussi une autre star qui a bouleversé la France des yé-yé, Johnny Hallyday. Etait-il proche, venait-il chez elle à la Madrague ? Brigitte Bardot remet les pendules à l'heure : "Je n'ai eu aucune relation particulière avec Johnny. Je le connais peu, je ne l'ai pas rencontré souvent et je ne le vois jamais !" Ce ne sera pas donc elle qui pourra donner des nouvelles du Taulier qui lutte aujourd'hui contre le cancer. Mais lorsqu'elle est interrogée sur Bertrand Cantat, elle ne mâche pas ses mots et le redit : "Il me dégoûte."

Retrouvez l'intrégralité de l'interview dans le magazine L'Obs du 23 novembre 2017