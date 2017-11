Brigitte et Emmanuel Macron s'allient face à l'"horreur" et la "honte"

Engagé à "#NeRienLaisserPasser", hashtag publié sur le compte Twitter de l'Elysée lors du discours du président, Emmanuel Macron a montré sa fermeté sur le sujet dès le début de son allocution. "Horreur et honte", s'est-il indigné, proposant une répression accrue des auteurs de violence faite aux femmes, une meilleure protection des victimes et décrétant l'égalité entre les sexes "grande cause du quinquennat".

Devant 200 personnes – responsables d'associations, d'institutions, politiques –, le chef de l'Etat a rappelé un triste bilan avant d'observer une minute de silence : "Sophie, Anna, Emilie, Fatima, Catherine... Elles sont 123 à être décédées en 2016". "La France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur", a-t-il dit, détaillant "trois priorités" : "l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité", un "meilleur accompagnement des victimes" et un "renforcement de l'arsenal répressif", comme le rapporte l'AFP. Emmanuel Macron a confirmé que le projet de loi "contre les violences sexuelles et sexistes", annoncé pour 2018, fixerait à 30 ans, au lieu 20, le délai de prescription des viols sur mineurs. Il a aussi proposé de fixer à 15 ans l'âge de consentement minimum à un acte sexuel, sujet hautement sensible qui a conduit plusieurs personnalités à monter au créneau dont Nathalie Péchalat, qui a poussé un énorme coup de gueule sur Instagram, ou encore Nagui qui a directement interpellé la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et la ministre de la Justice sur Twitter.

Pour lutter contre les représentations sexistes, un "module d'enseignement" sera mis en place dans les écoles. Brigitte Macron s'impliquera personnellement auprès d'"ambassadeurs lycéens" contre le harcèlement scolaire, a indiqué son entourage à l'AFP.