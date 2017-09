Brigitte et Emmanuel Macron : Tendre baiser échangé à New York

Ce n'est pas seul qu'Emmanuel Macron s'est rendu à New York du 18 au 20 septembre derniers pour participer à la 72e assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État s'est envolé vers les États-Unis avec son épouse Brigitte Macron, à bord de l'avion présidentiel qui a décollé dans la matinée du 18 septembre à l'aéroport d'Orly. Pour la toute première fois depuis son élection, Emmanuel Macron a accepté que des caméras le suivent au plus près lors d'un voyage officiel, celles du nouveau magazine hebdomadaire de Laurent Delahousse 19h le dimanche. Des images inédites que les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir le 24 septembre dernier. Filmé dans les coulisses de son déplacement très médiatisé, Emmanuel Macron expose son amour pour Brigitte Macron devant les caméras.

Attendu par son homologue américain Donald Trump pour un entretien programmé à 15h, Emmanuel Macron s'est engouffré seul dans une voiture à peine un pied posé sur le sol new-yorkais. Un rendez-vous diplomatique très scruté qui signait ses retrouvailles avec le milliardaire, après leur rencontre en juillet dernier à l'occasion de la fête nationale française. Avant de quitter le tarmac, accueilli par l'ambassadeur de France François Delattre et la consule générale de France à New York Anne-Claire Legendre, Emmanuel Macron n'a pas manqué d'échanger un baiser rapide et tendre avec son épouse, suivi d'un "Je te verrai tout à l'heure".

Lors de son voyage officiel, Emmanuel Macron avait accepté d'évoquer avec CNN son mariage avec Brigitte Macron, qui suscite tant de curiosité. Des confidences extrêmement rares. Le président français avait décrit la première dame comme son "point d'ancrage", capable de lui dire "la vérité chaque jour". Il avait ajouté qu'elle était "quelqu'un avec des convictions profondes, qui vous connaît pour ce que vous êtes, qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez, votre fonction et les honneurs". "L'amour fait partie de ma vie et de mon équilibre personnel", avait-t-il dit en évoquant leur "couple solide". Des propos très largement repris depuis.

Emmanuel et Brigitte Macron ont depuis retrouvé le palais de l'Éysée où ils ont reçu lundi 25 septembre le président libanais Michel Aoun, ainsi que son épouse Nadia Al Chami et leurs filles.