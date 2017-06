Brigitte Macron, en robe noire et brillante, main dans la main avec Emmanuel

La chaleur terrasse la France mais il en faut plus pour atteindre l'enthousiasme et les sourires de Brigitte Macron. Au côté du président de la République Emmanuel Macron ce 21 juin, elle a eu le plaisir d'assister au concert organisé pour la fête de la Musique et assuré par un orchestre de jeunes Colombiens, musiciens virtuoses, dans le parc du Palais présidentiel. En effet, ces talentueux artistes étaient réunis à l'occasion de la venue du président de la Colombie, Juan Manuel Santos, venu avec son épouse Clemencia Rodriguez. Vêtue d'une robe noire courte à fines bretelles associée à une doublure recouverte de touches brillantes et des escarpins dont la pointe est dorée, l'ancienne professeur de lettres a mis de côté le blanc éclatant pour un look black and gold.

Après l'ouverture officielle de la fête de la Musique par la ministre de la Culture Françoise Nyssen, accompagnée de Jack Lang, créateur de l'événement, avec un concert d'enfants du conservatoire à la médiathèque du coeur de ville de Vincennes, l'Élysée a également revêtu ses habits de fête !

Perturbation et attitude zen

Cette 36e édition était sous haute sécurité en raison des risques d'attentats, deux jours après un attentat raté, lundi sur les Champs-Élysées. 48 000 policiers et gendarmes, auxquels s'ajoutent les militaires de l'opération "Sentinelle", ont été déployés à travers toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. C'est donc avec inquiétude que les forces de protection du chef d'État ont vu dans la foule dans la cour du palais de l'Élysée un homme lui serrer la main avec insistance et réussir à le prendre dans ses bras. Rien de grave puisqu'il s'agissait en définitive d'une tentative du youtubeur Will le perturbateur pour bousculer sa "victime". Elle sera vaine car notre président n'a pas paniqué !

Cet instant musical dans les jardins du palais présidentiel s'est déroulé le jour de l'annonce du remaniement du gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe. Détendu et main dans la main avec son épouse, Emmanuel Macron semblait très serein, tout comme lors du premier dîner d'État avec son homologue colombien. À chaque apparition quand il est épaulé par sa femme – comme récemment pour célébrer le foot féminin –, le successeur de François Hollande est zen, toujours maître de la situation.