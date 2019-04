Brigitte Macron engagée : moments complices avec des enfants autistes

Brigitte Macron multiplie ses actions pour l'éducation. Jeudi 25 avril 2019, la maman de Tiphaine, Sébastien et Laurence est revenue à son premier engagement : son combat pour les personnes en situation de handicap. Elle a visité un centre pour enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme à Belloy-sur-Somme. La première dame a pu échanger avec les parents et les enfants. Une structure particulièrement coûteuse pour les familles, malgré les aides du gouvernement. Brigitte Macron assure ainsi que l'association sera soutenue. "Il faut que quelque chose se structure, d'autant qu'il y a de plus en plus d'enfants diagnostiqués", a-t-elle confié, comme le rapporte le Courrier Picard.