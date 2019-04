Brigitte Macron va enseigner à nouveau le français, quatre ans après sa retraite

Brigitte Macron retourne à ses premières amours. À 66 ans, la première dame, ancienne prof au lycée, s'apprête à enseigner de nouveau le français. Selon les informations du Point, l'épouse d'Emmanuel Macron a créé deux écoles dont le financement a été assuré par LVMH, baptisées Live (l'Institut des vocations pour l'emploi). Installés à Valence (26) et à Clichy-sous-Bois (93), ces lieux de formations sont destinés à des adultes de 25 à 30 ans ayant quitté l'école sans diplôme, sans formation qualifiante et n'ayant pas suivi de formation.

En tout, une cinquantaine d'élèves par école pourraient bénéficier de cette formation, où l'anglais, les mathématiques et l'histoire seront enseignés. Des ateliers destinés à leur constituer un projet professionnel et à se présenter lors d'un entretien d'embauche seront organisés. "À un rythme encore non défini – un cours toutes les deux semaines ou un cours mensuel –, l'ex-enseignante des lycéens de La Providence, à Amiens, et de Saint-Louis-de-Gonzague, à Paris, leur fera la classe", indique Le Point.

Brigitte Trogneux (de son nom de jeune fille) a quitté ses fonctions de professeure en 2015. Elle enseignait le français et le latin à Amiens, quand elle a rencontré Emmanuel Macron, alors élève du lycée. Ils font connaissance dans le club de théâtre qu'elle anime. Séduite par son intelligence, elle aurait déclaré un jour en revenant de l'école : "Il y a un fou dans ma classe qui sait tout sur tout !", selon sa fille Tiphaine Auzière dans le livre Les Macron. Ils se marieront des années plus tard, en 2007, quinze ans après leur première rencontre.