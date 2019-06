Brigitte Macron joue la groupie rock pour une nouvelle expo à Paris

Plusieurs célébrités se sont données rendez-vous à la Galerie Laurent Godin à Paris, ce 3 juin 2019. Comédiens, réalisateurs, humoristes, personnalités de la télé et de la politique ont en effet répondu à l'invitation du producteur de musique Albert Koski pour l'inauguration de la nouvelle exposition Rock Art.

Bowie, Bruce Springsteen, ACDC, Randy Newman, Eric Clapton, Santana, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Bob Marley ... Autant de grands noms de l'industrie musicale avec lesquels Albert Koski a travaillé. Autant de noms mis en scène dans cette nouvelle exposition parisienne inaugurée ce lundi soir, en la présence de la première dame Brigitte Macron. Tout sourire, l'épouse du président de la République s'est prêtée à la séance de pose en compagnie du producteur à l'honneur et de son épouse, la réalisatrice Danièle Thompson.

Elsa Zylberstein , Dany Brillant, Ingrid Betancourt, Guillaume Durand et son épouse Diane de Mac Mahon, Lola Dewaere ou encore Catherine Jacob étaient également de la partie. Alex Lutz et Guillaume Gallienne ont passé une partie de la soirée ensemble, non loin de Roman Polanski et Bernard Kouchner.

Dans une nouvelle interview accordée à Paris Match, ce 3 juin, Albert Koski est revenu sur ses débuts de producteur : "Quand je me suis lancé, en 1972, les agents anglais ne voulaient plus venir en France. Il n'existait pas de structures pour accueillir les artistes. Tout était à faire. Alors j'ai tout monté moi-même, au point d'avoir le monopole sur tout le monde du rock d'alors." 47 ans plus tard, il compose le best-of de son incroyable carrière avec les billets et affiches des concerts dont il a été le maître d'oeuvre.