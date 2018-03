Brigitte Macron, "joyeuse" marraine au côté d'employés handicapés dans un café

À l'occasion de la Journée mondiale de la Trisomie 21, Brigitte Macron a assisté mercredi 21 mars 2018 à l'inauguration du nouveau café Joyeux, établissement dont elle est la marraine et qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles cognitifs.

En décembre 2017, un premier coffee shop avait été ouvert à Rennes. Cette fois, c'est en plein coeur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris, que les équipes se sont installées. La secrétaire d'État au handicap Sophie Cluzel mais également Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, accompagnaient Brigitte Macron pour l'occasion, partageant un moment complice avec la vingtaine de commis de cuisine et de serveurs employés dans ce café-restaurant situé entre l'Opéra et la place de la Bourse.

Ravissante, l'élégante épouse du président Emmanuel Macron avait opté pour une tenue simple et sobre composée d'un jeans et d'une veste noire. Sur place, la première dame a célébré "un nouveau modèle d'économie solidaire qui nous rapproche" avant de prendre la pose avec les membres de l'équipe. Plusieurs photos capturées par Pierre-Olivier Costa, directeur du cabinet de Brigitte Dame, et Tristan Bromet, conseiller du président de la République, ont été diffusées sur Instagram.