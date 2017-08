Britney Spears : Craquante sans maquillage, elle se dévoile en photos !

Britney Spears a succombé à son tour à la tendance du make-up free ! La star a posté, lundi 28 août sur Instagram, plusieurs photos d'elle au naturel. La chanteuse américaine de 35 ans apparaît très craquante.

"Les jours où je n'ai pas à me préparer et à me faire belle pour le show, c'est la vraie moi, pas glamour... Alors, heureuse de faire votre connaissance !! J'appelle cela le look du café du matin à la maison #NoMakeupMonday Si vous ne tenez pas compte du reste de mascara qui traîne sous mon oeil droit...", a commenté Britney Spears en légende d'une série de trois clichés d'elle. L'interprète Work Bitch est très mignonne et affiche surtout une meilleure peau par rapport au début des années 2000, où elle était une grande consommatrice de junk food et souffrait d'acné.

Britney Spears, qui a récemment fêté sur les réseaux sociaux la sortie, il y a an, de son dernier disque intitulé Glory (énorme four dans les charts), est aujourd'hui épanouie et heureuse. La star a retrouvé son corps de rêve et cartonne à Las Vegas, où elle a récemment fait taire les critiques en chantant en live. Côté coeur, la chanteuse fréquente le beau Sam Asghari...