Britney Spears : Son ancien manageur prié de se tenir à 200 mètres d'elle

C'est acté. Britney Spears a obtenu, le 5 mai 2019, une mesure d'éloignement obligeant son ancien manager, Sam Lutfi, à rester à au moins 200 mètres d'elle. Elle était menacée et harcelée depuis plusieurs semaines par l'homme d'affaires, qui s'en prenait à ses parents et divulguait de fausses rumeurs sur elle. Selon les documents du dépôt de plainte obtenus par TMZ.com, Sam Lutfi aurait envoyé des textos à la maman de Britney, Lynne Spears, et il aurait publié des "commentaires désobligeants et menaçants" sur les réseaux sociaux, demandant notamment au public de se mobiliser pour la libération de la chanteuse, alors internée en hôpital psychiatrique. Il serait d'ailleurs à l'origine du mouvement #FreeBritney.

Selon les avocats de Britney, Sam Lutfi aurait envoyé un message à Lynne Spears, lui demander de faire quelque chose à propos du traitement médicamenteux de sa fille. Il a également menacé de dévoiler des "tonnes" d'anciens objets personnels appartenant à la star, datant du temps où il était son manager, dans le début des années 2000. La famille de la star a longtemps blâmé Sam Lutfi, qu'elle considère comme une mauvaise fréquentation ayant amené Britney à péter un plomb en 2008. Un sombre jour dont le monde entier se souvient.

Les avocats de Britney estiment que Sam Lutfi a toujours un effet négatif sur elle. Ils pensent que l'ordonnance restrictive est nécessaire et permettra de "prévenir de futurs dommages et autres traumatismes psychologiques". L'ancien manager est désormais prié de rester à plus de 200 mètres de Britney, Lynne, Jamie Spears, les deux enfants de la star, son compagnon Sam Asghari et sa soeur. Il n'a plus le droit de les contacter d'aucune manière que ce soit.

À sa sortie d'hôpital psychiatrique, Britney Spears avait remis les choses à plat à propos du mouvement #FreeBritney, qui relayait une rumeur alimentée par de faux e-mails que Sam Lutfi aurait envoyés et selon laquelle elle aurait été internée et mise sous traitement médicamenteux de force. "Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou écoutez. Ces faux e-mails ont été rédigés par Sam Lutfi. Je ne les ai pas écrits. Il s'est fait passer pour moi et a communiqué avec mon équipe à partir de cette fausse adresse e-mail", expliquait la chanteuse de 37 ans.