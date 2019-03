Camille Lacourt : Révélation sur ses soirées en boîte gay...

Vendredi 8 mars 2019, Yann Barthès recevait Camille Lacourt dans son émission Quotidien (TMC) à l'occasion de la sortie de son livre Cinquante nuances de bleu (Michel Lafon). Le champion de natation revient sur ses années de gloire et raconte notamment ses soirées passées dans une boîte de nuit gay.

En 2010, à son retour de Budapest où il a été sacré champion d'Europe du 100m, Camille Lacourt souhaite passer quelques soirées avec ses camarades. "On veut aller boire quelques bières avec les amis. Moi je me fais arracher la chemise, je crois que Frédérick Bousquet se fait gentiment peloter par des demoiselles, raconte le sportif aujourd'hui âgé de 33 ans. On se sent presque agressés."

La joyeuse bande finit par n'organiser que "des soirées à la maison". Du moins jusqu'au jour où ils découvrent le Cancan, un établissement fréquenté par la communauté gay de Marseille. "On a un pote qui travaille dans un bar gay. Il nous dit : 'Venez, vous allez être vraiment bien !' Et on a été effectivement vraiment bien", s'amuse Camille Lacourt. Toujours dragués "mais avec beaucoup d'humour", les nageurs ont passé "des soirées super" !

Au même moment, le nageur a commencé à fréquenter Valérie Bègue, l'ex-Miss France 2008. Deux ans plus tard, en 2012, les amoureux ont accueilli leur premier enfant, une adorable fillette prénommée Jazz. En 2013, le couple se dit "oui". Enfin, après trois ans de mariage, Camille Lacourt et Valérie Bègue divorcent mais restent en bons termes pour le bien de leur enfant.