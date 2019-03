Camille Lacourt : Valérie Bègue à l'origine de ses échecs olympiques

Camille Lacourt a fait passer son coeur et ses peines de coeur avant l'or olympique. Si le retraité des bassins de 33 ans compte plusieurs titres de champion du monde à son palmarès, il a fini au pied des podiums à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Dans son livre Cinquante Nuances de bleu, une référence directe à la saga Cinquante Nuances de grey, l'ex-nageur revient sur ses rendez-vous olympiques loupés, passage repris par Paris Match dans son édition du 14 mars 2019. "Aux Jeux de Londres, je n'avais pas été champion olympique parce que j'étais trop amoureux de ma femme. Aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, je ne monterai pas non plus sur le podium parce que cette femme ne m'aimait plus et que je l'aimais encore", peut-on lire. Camille Lacourt n'est pas à l'origine de son divorce avec Valérie Bègue. C'est celle qui a été couronnée Miss France 2008 en décembre 2007 à Dunkerque qui a choisi de mettre un terme à leur histoire, marquée par la naissance de leur petite Jazz en 2012. "Rompre avec ma femme m'a rendu malheureux pour la première fois de ma vie. Sentimentalement, l'année 2016 fut horrible. Jamais je n'avais été aussi triste", avoue-t-il. Un cinquième place à Rio était finalement plutôt satisfaite.

Si Camille Lacourt parle comme jamais de Valérie Bègue, l'ex-reine de beauté ne découvre pas ces confidences : "J'ai fait lire à Valérie les passages qui la concernaient. Elle a trouvé que j'en disais un peu trop sur nous. Mais, pour moi, cette intimité n'a plus existé au moment où nous avons divorcé."

Cet échec sentimental est une page définitivement tournée puisque Camille Lacourt est engagé dans une nouvelle histoire. Lors de son passage dans Sept à huit le 25 février 2019, le spécialiste du dos n'a pas seulement confirmé avoir eu une brève relation avec Hajiba Fahmy, sa partenaire de Danse avec les stars. Il a également révélé être en couple sans toutefois vouloir en dire plus.