Cannes : Vincent Cassel, futur marié aux anges avec Tina Kunakey, canonnissime

Il y avait de l'amour dans l'air sur les marches du Festival de Cannes 2018 ce samedi 12 mai. En effet, au lendemain de l'annonce par Public de leur futur mariage, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont foulé, main dans la main et tout sourire, le célèbre tapis rouge du Palais des Festivals. L'acteur de 51 ans s'offrait un tour de chauffe et une répétition, avant d'être aux côtés d'Isabelle Adjani pour présenter Le monde est à toi, de Romain Gavras.

Mais avant l'événement cinéma, c'est au côté de sa belle de 21 ans, mannequin de profession, que Vincent Cassel a posé. Et les deux fiancés n'ont pas caché leur amour devant des festivaliers conquis par tant de beauté et de complicité. Tina Kunakey a quant à elle offert un show tout en sensualité dans une tenue grise scintillante laissant tout entrevoir de son décolleté, tout en nous permettant d'admirer ses divines jambes élancées avec cette robe fendue. Somptueuse !

En couple depuis 2015, Vincent et Tina avaient officialisé leur belle histoire d'amour l'année suivante. "Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est une des belles surprises de la vie !", avait déclaré en décembre 2016 la jolie Tina Kunakey lors d'un premier entretien adressé à Paris Match.

Il s'agira du second mariage pour Vincent Cassel qui avait formé un couple mondialement avec Monica Bellucci entre 1999 et 2013. De cette union sont nées deux filles, Deva (13 ans) et Léonie (bientôt 8 ans).