Carla-Bruni Sarkozy : Les délicates attentions de Nicolas, romantique

On connaît Nicolas Sarkozy l'homme politique, mais bien moins le mari. Alors qu'elle sort ce vendredi 6 octobre 2017 son nouvel album French Touch, Carla Bruni-Sarkozy accorde de longues confidences au journaliste Frédéric Taddeï pour le magazine Lui. C'est ainsi que la chanteuse et mannequin de 49 ans se confie avec beaucoup de tendresse sur celui qu'elle a épousé en février 2008 et avec qui elle a eu l'adorable petite Giulia, écolière de 5 ans.

Lorsqu'elle évoque Love Letters d'Elvis qu'elle reprend sur son disque exclusivement en anglais, elle révèle recevoir, toutes les semaines, une délicate attention de la part de son mari, qu'elle appelle aussi son "mec". "Toutes les lettres de mon homme, je les ai. Pas seulement les lettres d'amour, d'ailleurs. Toutes les semaines, il me fait envoyer des fleurs. Eh bien, j'ai gardé tous les petits mots qui les accompagnent. Ce ne sont pas des lettres d'amour mais dessus, il y a toujours une phrase d'amour", partage-t-elle.

Il protège et organise notre famille

Carla Bruni-Sarkozy accepte d'évoquer leur vie de couple, notamment l'implication de Nicolas Sarkozy dans l'organisation quotidienne : "C'est certain qu'il n'a jamais fait les biberons, les vaccins ou les fournitures scolaires, mais il s'occupe tellement bien de tout le reste et je lui en suis reconnaissante... Il protège et organise notre famille. Les hommes qui font ça, c'est rare et admirable."

Si la chanteuse a connu de belles histoires avant, notamment avec Raphaël Enthoven, papa de son fils Aurélien, elle n'avait encore jamais franchi le cap du mariage jusqu'à ce qu'il s'impose comme une évidence avec Nicolas Sarkozy. "A partir du moment où on peut vivre ensemble sans se marier, je ne vois pas tellement l'intérêt de se marier si c'est pour ne pas respecter le contrat. Ce que j'aime dans le mariage avec mon mari, c'est que nous sommes tous les deux soumis au même truc. Lui s'est marié deux fois avant moi, c'est un homme qui aime le mariage (...). Je me suis mariée parce que c'était lui", explique-t-elle à Lui. une condition sine qua none pour la réussite d'un mariage, la fidélité : "L'infidélité ne convient pas du tout."

Pour Carla Bruni-Sarkozy, être uni à un homme ne signifie pas pour autant perdre sa liberté et son indépendance, des besoins qui lui sont indispensables. Au magazine Grazia, dont elle fait la couverture cette semaine, la maman d'Aurélien et Giulia explique qu'elle prend du temps pour elle... Quand "tout le monde s'endort". "Après 22 heures, je peux écrire, composer, travailler ma musique", jusqu'à ce que les obligations du lendemain reviennent. Il faut accompagner les enfants à l'école, je suis debout à 7 heures quoi qu'il arrive."

French Touch est ainsi, en partie, un album de la nuit qu'elle est "heureuse et émue" de partager avec son public.