Carla Bruni : Si Nicolas Sarkozy louche sur une femme ? "Je lui coupe la gorge"

C'est dans son petit studio de musique installé chez elle, à Paris, que Carla Bruni a reçu Léa Salamé pour une nouvelle interview sur le thème des Femmes puissantes, diffusée le 13 juillet 2019 sur France Inter. L'occasion pour la chanteuse de 51 ans de se confier sur sa vie de famille et sur son couple avec Nicolas Sarkozy.

Durant ce long entretien, accordé au lendemain de la surprenante visite que la star et sa petite Giulia (7 ans) ont reçue à leur domicile, Carla Bruni affirme qu'il est "très agréable d'être mariée, surtout de s'être mariée à 40 ans". Pour la Franco-Italienne, c'est même "fantastique" : "On a eu beaucoup de chance avec mon mari, on s'est rencontrés dans un très très bon moment. On n'a pas été la cause d'une destruction de rien. Il n'y avait pas de cendres dans notre rencontre. Et on n'a rien brûlé, on n'a rien cassé." Lors de leur rencontre chez le publicitaire Jacques Séguéla en 2007, Nicolas Sarkozy était séparé de sa seconde épouse Cécilia Attias depuis peu. L'ancien mannequin était quant à lui séparé de Raphaël Enthoven.

Pour ce qui est de sa relation avec les premiers enfants de son mari, Pierre et Jean (nés en 1985 et 1986), ainsi que Louis (né en 1997), la maman d'Aurélien (18 ans) se souvient que son arrivée dans cette famille recomposée s'est faite en douceur : "Les enfants m'ont vue arriver avec beaucoup de bienveillance. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas été celle pour qui mon mari quittait quelqu'un, on était tous les deux célibataires quand on s'est rencontrés. Bon, lui depuis trois semaines, moi depuis plus longtemps..." L'interprète de Mon Raymond explique alors ne pas être "jalouse du passé" de son mari : "Je ne suis pas d'un tempérament très jaloux. Après, si mon mari fait Tex Avery devant une jolie femme, je lui coupe la gorge. Donc il ne le fait pas."