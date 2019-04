Caroline de Monaco : Premières confidences depuis la mort de Karl Lagerfeld

Pour la première fois depuis la disparition de Karl Lagerfeld, le 19 février 2019, Caroline de Monaco évoque le deuil de celui qui était un ami proche depuis de longues années. Dans une rare interview accordée à Stéphane Bern pour le magazine Point de vue de ce 3 avril, la princesse se confie, au lendemain de son premier Bal de la Rose sans celui qui en était une figure incontournable.

"Il était comme un membre de ma famille. 45 ans, c'est plus que beaucoup de membres de ma famille finalement. Seule ma nounou, qui nous a quittés l'année dernière, me connaissait aussi bien. Nous avons tous ressenti la disparition de Karl comme un deuil familial, a-t-elle affirmé, en incluant ses quatre enfants, Andrea (34 ans), Charlotte (32 ans), Pierre (31 ans) et Alexandra (19 ans). Mes enfants aussi ont ressenti cela très douloureusement. Ils connaissaient Karl depuis leur naissance."

Caroline de Hanovre raconte comment cette relation amicale a débuté lors d'une séance photo pour le Vogue américain organisée à Paris, chez Karl Lagerfeld, alors qu'elle n'avait que 16 ans. "C'est difficile d'écrire ce qui nous unissait, les mots sont bien en-deçà de la réalité. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On avait le même humour. Les mêmes choses nous faisaient rire, a-t-elle confié à nos confrères. En quarante-cinq ans d'amitié, on avait fini par bien se connaître et développer nos petits codes. On s'éperonnait mutuellement aussi."

Le 30 mars dernier, le Rocher a donc célébré la 65e édition du Bal de la Rose sans Karl Lagerfeld, qui en était le charismatique organisateur depuis 1999. Malgré tout, son esprit et sa créativité régnaient dans le Sporting d'Eté transformé en Riviera des années 50, comme le Kaiser l'avait imaginé avant de mourir.

