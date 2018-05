Cate Blanchett, sa première rencontre avec son mari : "Il m'a jugée hautaine"

Les regards et les projecteurs seront prochainement braqués sur elle. Le nom de Cate Blanchett, future présidente du jury du Festival de Cannes, sera bientôt sur toutes les lèvres. Si on connaît bien l'actrice, notamment oscarisée pour Blue Jasmine, on ne sait pas forcément de quoi est faite sa vie en dehors des plateaux de tournage. Il faut dire que la charismatique blonde de 48 ans cultive la discrétion. On sait qu'elle est mariée depuis 1997 à l'écrivain Andrew Upton avec qui elle a eu trois fils, Dashiell (2001), Roman (2004) et Ignatius (2008), ainsi qu'une fille Edith Vivian Patricia (qu'elle a adoptée en 2015).

Si elle évoque rarement son époux dans les médias, elle s'est un peu ouverte dans Paris Match en plongeant dans les souvenirs de leur première rencontre. Il est question d'une partie de poker et d'"un duel de bluff". Et pourtant... "Je le trouvais arrogant, il me jugea hautaine", raconte Cate. Ensemble, ils travailleront (le couple dirigera la Sydney Theatre Company pendant cinq ans) et fonderont une famille. L'actrice n'hésite d'ailleurs pas "à mettre un moment sa carrière entre parenthèses" afin d'élever ses enfants loin d'Hollywood.

On apprend également dans ce portrait que Cate Blanchett a un souvenir qui la hante – celui "de ne pas avoir embrassé son père le jour de sa mort", survenue quand elle avait 10 ans – ou encore qu'elle a un tic étonnant et "antistress avant les grandes cérémonies" : elle passe l'aspirateur dans la maison. "Savoir que mes enfants ne risquent pas de tomber sur un acarien" l'aide beaucoup, assure-t-elle !