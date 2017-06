Céline Dion : Féline pour aller au sport ou chic pour rejoindre Londres

Chaque jour qui passe, Céline Dion dévoile un nouveau look, toujours très scruté depuis qu'elle est devenue une nouvelle icône de mode par la grâce et le talent de son styliste Law Roach. Installée au chic Royal Monceau à Paris pour sa tournée estivale, elle est attendue nuit et jour par ses fans et les photographes...

Lundi 19 juin, profitant d'un peu de temps libre, Céline Dion est allée s'entretenir au centre de fitness, Ken Club, dans le 16e arrondissement de la capitale. Mais pas question d'y aller en jogging et sac en bandoulière... La chanteuse s'y est rendue perchée sur des escarpins en cuir Jimmy Choo, sac à main Saint Laurent et, surtout, en tunique panthère ! Souriante et détendue, elle a fait signe à ses fans en sortant de son hôtel et en le regagnant quelques heures plus tard. Contrairement aux fois précédentes, Céline Dion semble beaucoup plus frileuse à l'idée d'aller jusqu'aux barrières de sécurité sur le trottoir. Nouvelles consignes de sécurité de son staff, peur d'une agression, voire d'un attentat ?

Ce mardi 20 juin, Céline Dion a quitté Paris dans un look très chic, tendance rose poudré, en jupe, chemisier et veste sur les épaules. La star se rendait à Londres, où elle se produit pour deux soirs de suite. La diva devrait peut-être participer à un événement pour les 10 ans de la salle O2 Arena, qui a commandé plusieurs statues de cire de stars, dont la sienne, la représentant dans sa désormais robe blanche culte de la récente cérémonie des Billboard Music Awards.

Pendant que Céline se produit un peu partout en Europe, son fils aîné René-Charles prend du bon temps à Las Vegas...