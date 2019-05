Céline Dion forcée de donner ses chaussures, son hilarant Carpool Karaoke

Après avoir été largement teasé, le Carpool Karaoke de Céline Dion a été dévoilé lundi 20 mai dans le Late Late Show de la chaîne américaine CBS. L'animateur James Corden a emmené la chanteuse dans sa voiture pour une séquence musicale dans les rues de Las Vegas.

C'est au pied de l'hôtel-casino Caesars Palace, qu'elle quittera définitivement le 8 juin prochain après avoir fait ses débuts en résidence permanente en 2003, que Céline Dion a retrouvé James Corden pour embarquer sa voiture. Le duo a traversé le Strip et les rues de Las Vegas au son des tubes de la diva comme It's All Coming Back to Me Now, Because You Loved Me ou, bien évidemment, My Heart Will Go on. Pour ce titre incontournable, Céline Dion et James Corden se sont rués sur les fontaines du Bellagio, dans une petite embarcation, pour rejouer une scène culte de Titanic !

La diva de 51 ans, fidèle à elle-même, n'a pas manqué de faire le show en voiture. Elle a fredonné divers tubes, a repris à sa façon la comptine Baby Shark et a même offert un baiser sur la bouche à James Corden. Mais ce qui a surtout amusé les téléspectateurs, c'est lorsque l'animateur a interrogé Céline Dion sur sa passion pour les chaussures. La star a d'abord dit en avoir entre "3000 et 5000 paires" et son comparse n'a pas manqué de rétorquer avoir entendu qu'elle en possédait en réalité 10 000 paires ! "Peut-être... J'osais pas le dire", a répondu la diva. Sadique, James Corden avait demandé aux assistants de Céline Dion de lui donner quelques-unes de ses paires et il a forcé la star à les donner à des passants dans la rue !

Alors qu'elle s'apprête à faire ses adieux au Caesars Palace, Céline Dion devrait prochainement revenir dans la musique avec un nouveau disque en anglais. La diva ira le défendre sur scène lors de la tournée mondiale Courage World Tour.