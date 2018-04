Céline Dion, les mots d'amour de René-Charles : "Maman, je t'aime tellement"

Céline Dion a fêté son 50e anniversaire le 30 mars dernier "dans l'intimité" comme la star québécoise l'a révélé à ses fans dans la lettre qu'elle leur a adressée pour les rassurer en vue de son opération. Pour cet anniversaire spécial, le magazine canadien 7 Jours a publié un hors-série exclusivement consacré à la chanteuse composé de "photos exclusives, dessins et messages de ses trois garçons et un retour sur les moments marquants de sa vie". Un contenu très prometteur relayé par l'équipe de Céline Dion sur ses réseaux sociaux.

Très discret, René-Charles a écrit une lettre à sa maman dans ce hors-série. Le jeune homme de 17 ans y salue notamment sa "force" et son "courage". "Maman, je t'aime tellement pour tout l'amour et l'attention que tu nous portes, à Nelson, à Eddy et à moi. Pour la confiance et les encouragements que tu me donnes dans toutes les choses que j'entreprends. Pour le courage que tu as toujours démontré dans les moments les plus difficiles, particulièrement durant le long combat de papa contre la maladie. Pour la force que tu as insufflée à tout le monde quand il nous a quittés", a-t-il ainsi écrit comme le rapportent nos confrères de Closer.