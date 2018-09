Céline Dion, modeuse qui se prélasse, veut "continuer à rêvasser"

Il y a eu les larmes et la douleur puis le retour progressif à la vie en dépit des critiques de certains esprits chagrins. Aujourd'hui, Céline Dion revit et affiche son bonheur. La chanteuse de 50 ans, en plein retour de hype, s'impose même une ligne de conduite...

Dimanche 2 septembre 2018, Céline Dion a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram - devenu une mine d'or en photos cultes et qui affiche désormais 2,6 millions de followers - en mode modeuse. Il faut dire que l'interprète de Encore un soir fait un carton plein côté look depuis qu'elle a changé de styliste et reconstruit son image. Vêtue d'une longue robe noire transparente de la collection prêt-à-porter printemps 2018 de chez Jil Sander, la star a surtout posté une légende qui en dit long sur son état d'esprit actuel. "Garder le calme et continuer à rêvasser... - Céline xx", a-t-elle commenté. Mais quand on a fait des tubes à la pelle, vendu des millions de disques, chanté pour les plus grands événements, reçu des récompenses prestigieuses, à quoi peut-on rêver ? A l'amour ? Dans ce domaine, Céline Dion a effectivement le temps de voir venir. Sa relation fusionnelle avec Pepe Munoz n'étant qu'amicale.

Céline Dion, qui a engrangé 57 millions de dollars grâce à ses 22 concerts de cet été et ses 260 000 spectateurs - de quoi gonfler un peu plus sa fortune - va remonter sur scène à Las Vegas dès le 30 octobre. Son contrat dure jusqu'en 2019 mais on ne sait pas si la star le prolongera une troisième fois... Quant à son prochain disque en anglais, il se fait attendre !

Thomas Montet