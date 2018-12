Céline Dion : Nouveau look sexy en cuir au prix exorbitant !

Si les esprits chagrins ont critiqué le style de sa collection en partenariat avec la marque de vêtements pour enfants non genrée Nununu, force est de constater que tout le monde s'accorde pour dire que le look de Céline Dion dévoilé sur sa dernière photo Instagram est une réussite. Il coûte une petite fortune...

Dimanche 10 décembre, Céline Dion a donc régalé ses 2,7 millions d'abonnés avec deux photos inattendues d'elle portant une tenue très hot. La chanteuse de 50 ans, en sortie du côté de l'espace commercial The Linq, à la grande roue The High Roller de Las Vegas, a pris la pose avant de monter dans une nacelle, vêtue d'un grand cape-manteau noire recouvrant une robe en cuir sans manches, fendue au niveau d'une épaule. L'interprète d'Encore un soir portait également de longs gants en cuir et était chaussée de bottes noires en velours et plumes d'autruches. "Haute couture au #HighRollerVegas", a-t-elle commenté en légende de ce cliché "liké" par 105 000 fans et très commenté. "Elle a l'air incroyable", "Sexy", "Un jour un ange, un ange toujours" ou encore "Maman Dion sait se mettre avant !", peut-on lire.

La star, qui fait un carton côté look depuis déjà deux ans grâce à un virage mode, avait mis les moyens pour ce look : ses chaussures sont des Yeti 110 Boots de chez Saint Laurent (et valent initialement 10 000 dollars), sa robe est signée Amato Couture et son manteau vient de la maison Celine !

Lors de ce shooting, Céline Dion a été vue prenant la pose avec... Pepe Munoz. Son beau danseur espagnol a récemment posté une photo très sexy de lui, dénudé dans les rues de Vegas. Le duo semble donc avoir un nouveau projet en commun...

Céline Dion poursuit ses représentations au Caesars Palace jusqu'en juin prochain avant de dire adieu à l'hôtel-casino.

Thomas Montet