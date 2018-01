César 2018, les nominations : Surprises et interrogations avant la cérémonie

Les nominations de la 43e cérémonie des César qui se tiendra le 2 mars ont été dévoilées, mettant à l'honneur 120 Battements par minute avec 13 citations. L'an passé, c'est Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon qui s'étaient démarqués avec 11 apparitions dans la liste. Mais si c'est la fête pour de nombreux longs (et courts) métrages, il y a d'inéluctables absents, oubliés voire snobés. On fait le point.

Meilleurs acteurs et espoirs, éternel débat

Les belles performances sont légion dans le cinéma français, mais l'on sera toujours surpris par les choix des votants : Doria Tillier a été nommée directement comme meilleure actrice car elle crève l'écran dans Monsieur & Madame Adelman – de quoi faire plaisir à son acolyte Nicolas Bedos qui regrettait qu'elle ne soit pas parmi les Révélations –, tandis que Nahuel Pérez Biscayart, qui porte fabuleusement 120 Battements par minute, figure parmi les espoirs.

Les catégories ne sont pas extensibles, mais difficile pour le bouleversant Ava de ne pas être en lice en tant que premier film et pour le meilleur espoir pour Noée Abita, même si on se réjouit de la nomination de Laura Calamy (second rôle).

Les biopics boudés

Pas de nomination pour Vincent Lindon en Rodin, Sveva Alviti en Dalida, Pierre Niney en Romain Gary dans La Promesse de l'aube – mais sa partenaire Charlotte Gainsbourg est nommée et fait partie des favorites – ni pour Vincent Cassel en Gauguin. En ce qui concerne le dernier, une polémique est ainsi évitée car le film avait fait surgir le débat sur la pédophilie du peintre et le fait qu'elle ne soit pas traitée dans le long métrage.

Guillaume Canet et Marion Cotillard

Succès critique et public, Rock'n'roll a fait sensation et a permis à l'acteur-réalisateur de se distinguer dans la catégorie meilleur comédien. Mais rien pour sa compagne Marion Cotillard, irrésistible atout du film dont l'autodérision n'a laissé personne indifférent. Quant à la performance audacieuse de Canet dans Mon garçon – il a tourné le film en découvrant le script au fur et à mesure –, elle n'a pas non plus été retenue.

Ils auraient mérité...

Chez nous de Lucas Belvaux avec Émilie Dequenne et la montée d'un parti d'extrême-droite en France, Les Fantômes d'Ismael d'Arnaud Desplechin, L'Amant Double de François Ozon, Ce qui nous lie du populaire Cédric Klapisch, M de Sara Forestier, Guillaume Gallienne avec sa Maryline, Ahmed Sylla la révélation de L'Ascension... Autant de films et de performances qui ne sont pas en course. On s'interroge aussi sur le blockbuster français Valérian et la cité des mille planètes qui n'apparaît pas dans les catégories techniques (décors, costumes...). De quoi refroidir encore plus Luc Besson et les Césars.

Le César du public déjà controversé

Le maître de cérémonie des César 2018, Manu Payet, a révélé la création d'un nouveau prix nommé le "César du public" : "J'annonce la création d'un nouveau César qui récompensera le film ayant fait le plus d'entrées dans l'année", a annoncé l'acteur et humoriste.

Dany Boon avait regretté en 2009 que son carton Bienvenue chez les Ch'tis ne soit pas nommé. Depuis, la place de la comédie a régulièrement été fait l'objet de débats. Les films populaires ont-ils leur place aux César ? Manifestement, cette année Le Sens de la fête du duo à qui l'on doit Intouchables n'a pas été snobé mais Raid Dingue – de Dany Boon d'ailleurs – mérite-t-il forcément un prix parce qu'il a fait plus de 4 millions d'entrées ? Les tweetos s'interrogent, se moquent et certains s'indignent.