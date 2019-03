Channing Tatum en couple avec Jessie J : Ils ne se cachent plus !

Après des mois à jouer au chat et à la souris avec les médias, Channing Tatum semble enfin se lâcher et vivre au grand jour sa relation amoureuse avec la chanteuse Jessie J. Et il vient de le prouver en commentant le dernier post Instagram de sa belle.

Vendredi 1er mars 2019, l'interprète des tubes Price Tag et Bang Bang a en effet posté un cliché d'elle en bikini dans un transat, entourée d'assiettes remplies de tacos, avec en légende "je veux vivre ici pour toujours". La réaction de l'acteur de 38 ans ne s'est pas faite attendre puisqu'il a commenté "la plus canon des instagrameuses food (nourriture) du moment". Une première pour Channing qui était particulièrement discret concernant sa vie privée depuis l'annonce de son divorce.

La chanteuse et la star de Magic Mike se fréquentent depuis moins d'un an. Channing Tatum était auparavant marié avec l'actrice Jenna Dewan, avec qui il a eu une fille Everly, en 2013. L'ex-couple a annoncé son divorce en avril 2018. De son côté, l'héroïne de Sexy Dance a également refait sa vie, avec l'acteur Steve Kazee. Et les deux jeunes couples semblent s'entendre à merveille.