Charlene de Monaco de sortie pour les plus belles cylindrées du Rocher

Une semaine après son discret voyage en Grèce, Charlene de Monaco a tenu un nouvel engagement princier ce 30 juin 2019. C'est seule que l'épouse du prince Albert a pris part au concours Élégance et Automobile de Monte-Carlo, organisé par l'Automobile Club sur la place du palais.

Avec le sourire, l'ex-nageuse de 41 ans a remis les différents prix du concours aux gagnants de cette édition 2019 qui comptait pas moins de neuf catégories. Comme le rapporte Nice Matin, le jury a pu se décider en observant les concurrents lors du défilé de samedi qui s'est tenu devant le Casino du Rocher. Dimanche, la princesse Charlene a notamment pu découvrir une Alfa Romeo Touring Superlegera de 1937, sacrée bella machina, ainsi qu'une Lancia Stratos Zero de Marcello Gandini datant de 1970 et récompensée d'un prix spécial.

Le week-end était bien rempli pour la mère de Jacques et Gabriella (4 ans). La veille, elle avait en effet assisté au second mariage de Charlotte Casiraghi avec Dimitri Rassam. Une cérémonie religieuse qui s'est tenue au milieu des champs de lavande à Saint-Rémy-de-Provence, à l'abbaye Sainte-Marie-de-Pierredon. Le prince Albert y a assisté, de même que la princesse Caroline, Andrea et Pierre Casiraghi, et la mère du marié qui n'est autre que Carole Bouquet. Les festivités se sont poursuivies le dimanche avec une feria à la manade Caillan, toujours à Saint-Rémy-de-Provence. Une nouvelle journée de fête que Charlene de Monaco a donc manquée, obligations princières obligent.