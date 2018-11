Charles Aznavour : Son fils Mischa évoque un projet d'album...

Ce mercredi 14 novembre 2018, Marc-Olivier Fogiel recevra dès 18h dans l'émission RTL Soir, Mischa Aznavour, le fils de Charles. Le jeune homme, qui a attendu 40 jours (durée qui met fin à la période de deuil et de silence dans la tradition arménienne) pour prendre la parole, a évoqué les projets autour de son regretté père...

Alors que Charles Aznavour, mort le 1er octobre 2018 d'un oedème pulmonaire à 94 ans, voulait chanter jusqu'au bout – il avait cependant annulé des dates de tournée en raison de problèmes de santé – ses fans pourront sans doute réentendre sa voix. En effet, Mischa Aznavour a évoqué un album posthume, expliquant "qu'il était en projet avec Universal de ressortir peut-être quelques titres". Charles Aznavour "avait enregistré cinq, six titres quand on a fait l'album en 2016 et d'autres étaient déjà préparés, montés, arrangés, mais il n'avait pas les voix dessus, a-t-il dit. Peut-être qu'il peut y avoir un album qui peut se faire où il y aurait six titres avec mon père, et six autres titres qu'il aurait donnés à des gens qu'il appréciait beaucoup. On n'a pas encore choisi tout le monde."

Mischa Aznavour, né du mariage de Charles avec Ulla Thorsell, a aussi évoqué d'autres projets. Notamment un possible film créé à partir d'images tournées par Charles Aznavour en Super 8 ou une série d'animation télé, qui serait basée sur les chansons d'amour de l'artiste.

Depuis les obsèques de l'interprète de La Bohème, ses fans envahissent le cimetière où il repose. Signe d'un amour indéfectible et d'un chagrin inconsolable...

Thomas Montet