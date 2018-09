Charles Consigny (ONPC) : Sa déclaration qui scandalise les téléspectateurs

Il s'en est passé des choses sur le plateau d'On n'est pas couché samedi 22 septembre 2018. Lors de cette nouvelle émission, Laurent Ruquier recevait le DJ Kiddy Smile, qui est venu présenter son premier album One Trick Pony. Militant de la cause LGBT, l'artiste - qui refuse de révéler son âge - avait fait sensation lors de la fête de la Musique le 21 juin dernier. Il avait arboré un tee-shirt où étaient imprimés les mots "Fils d'immigrés, noir et pédé". S'il a évoqué son coming out face l'animateur de 55 ans, Kiddy Smile a été choqué lors de l'intervention de Charles Consigny.

Après les éloges de Christine Angot, Charles Consigny s'est lancé dans sa propre analyse et a fait une déclaration qui a créé un malaise sur le plateau. "Quand vous dites 'fils d'immigrés, noir et pédé', et que c'est difficile d'être noir, c'est difficile d'être pédé, que vous êtes dans cette revendication-là, moi je suis juste un peu plus circonspect parce que je pense qu'en réalité les choses ont beaucoup changé ces derniers temps. Dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias, aujourd'hui en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noir et pédé que quand on est fils de Français de souche, blanc et hétérosexuel."

Offensé par les propos de Charles Consigny, Kiddy Smile l'a fait savoir : "Je trouve ça horrible ce que vous dites." Christine Angot a été du même avis que l'artiste, abondant en son sens : "Moi aussi." Les internautes ont également été indignés et se sont notamment exprimés sur Twitter. Choqué, le journaliste Jean-Michel Apathie a pris la parole et n'a pas hésité à comparer le futur avocat de 29 ans à Eric Zemmour suite à son clash avec Hapsatou Sy : "On pensait avoir atteint le fond avec Éric Zemmour. Je me demande si avec un peu d'entraînement, ce jeune homme ne fera pas mieux (soupir)."

Avant cette déclaration, Charles Consigny s'en était pris à Gérard Collomb. "Ce ministre, avec tout le respect que je lui dois, était très fatigué. Il était temps qu'il s'en aille. Il n'est pas spécialement au taquet. Il faut une personnalité très énergique et très charismatique", a-t-il déclaré en faisant référence à l'annonce du ministre de l'Intérieur, qui avait révélé qu'il serait candidat à la Mairie de Lyon en 2020 et qu'il songeait à quitter son poste après les législatives en mai 2019.