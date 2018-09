Charles Consigny (ONPC) : Son tacle à Yvan Attal, ex-partenaire de sa tante...

C'était la toute première pour Charles Consigny. Le futur avocat de 29 ans a remplacé Yann Moix et a rejoint Christine Angot dans On n'est pas couché, qui faisait sa rentrée sur France 2 samedi 1er septembre 2018. Face à Laurent Ruquier, le nouveau chroniqueur a enchaîné les anecdotes et a affirmé ses prises de parole. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à tacler l'acteur Yvan Attal.

Invités sur le plateau d'ONPC, Stéphane Freiss et Florence Darel ont fait la promotion de la pièce de théâtre de Florian Zeller, Le Fils. Avant que les deux acteurs se donnent la réplique, ce sont Yvan Attal et Anne Consigny qui étaient en haut de l'affiche et partenaires de scène. Mais dans un revers, le compagne de Charlotte Gainsbourg a renoncé au projet pour cause de "burn-out". Charles Consigny en a donc profité pour clarifier la situation en donnant les vraies raisons du départ d'Anne Consigny, qui n'est autre que sa tante : "Ma tante, je crois, n'a pas beaucoup apprécié cette démarche, on va dire, pour utiliser un euphémisme, et a préféré ne pas continuer."

C'est à ce moment-là que Charles Consigny s'en est pris à Yvan Attal. "Le théâtre c'est quand même quelque chose de sacré et en fait, même si on est mourant, on vient mourir sur scène quand on est un acteur de théâtre", a-t-il envoyé. Une séquence à revoir ou découvrir dans notre lecteur ci-dessus !