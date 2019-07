Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam : Rare sortie au prix Longines

Depuis cinq ans, les plus grands cavaliers du monde ont la possibilité de pratiquer leur sport dans un cadre magistral : au pied de la Tour Eiffel. L'étape du circuit international Global Champion Tour (CGT) s'arrête le temps d'une épreuve au Longines Paris Eiffel Jumping, pour le plus grand plaisir des athlètes, comme ceux des célébrités venues les applaudir.

Il y avait du monde, samedi 6 juillet 2019, pour venir soutenir les tous meilleurs de l'équitation française : Pénélope Leprévost, Kévin Staut ou encore Roger-Yves Bost. Le brillant cavalier belge Grégory Whatelet était également engagé sur l'épreuve 5*, lui à qui le Paris Eiffel Jumping porte chance depuis sa performance où il a réussi à finir l'épreuve alors que la bride de son cheval était tombée souligne l'AFP.

Pendant que ces champions entraient en piste, plusieurs célébrités françaises et internationales étaient venues les soutenir. C'était par exemple le cas de Charlotte Casiraghi et son mari, Dimitri Rassam. Les jeunes mariés sont apparus très complices, côte à côte, dans les tentes VIP de la compétition équestre. Lunettes de soleil, look casual mais chic, les amoureux ont profité d'un délicieux déjeuner avec coupe de champagne lors de cette belle journée ensoleillée.

Ils n'étaient pas les seuls à se déplacer pour cette étape du Global Champion Tour, estimée comme l'une des plus belles du monde. Élodie Fontant et Philippe Lacheau ont également profité du déjeuner, le réalisateur prenant même la pose avec Dimitri Rassam. D'autres personnalités comme Maxime Gasteuil et Taïg Khris, Coco Coupérie-Eiffel (soeur de l'organisatrice de l'événement, Virginie) et sa fille Luna ont également posé pour les photographes sous les tentes VIP. Une bien belle compétition.