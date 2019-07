Philippe Lacheau et Élodie Fontan réunis au cinéma : "J'ai beaucoup de chance"

À l'occasion de la sortie DVD de son dernier film, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, le 3 juillet 2019, Purepeople.com est allé à la rencontre du réalisateur et acteur Philippe Lacheau. Les critiques virulentes contre cette comédie, ses rencontres avec Brad Pitt, l'approche de la quarantaine ou même son couple avec la comédienne Élodie Fontan : il s'est volontiers prêté au jeu de l'interview VNR.

Aussi bien dans Baby-Sitting 2 qu'Alibi.com et Nicky Larson, Philippe Lacheau filme et donne la réplique à ses amis Tarek Boudali et Julien Arruti, mais aussi à sa compagne Élodie Fontan, qui partage sa vie depuis maintenant trois ans. Mais mêler vie privée et cinéma n'est pas un problème pour le comédien qui estime avoir "beaucoup de chance" : "Tu gagnes du temps parce que tu ne prends pas de gants, tu vas droit au but, tu dis ce qui est bien ou pas."