Charlotte de Turckheim, Catherine Jacob... Témoins d'un mariage mémorable

La presse se délecte des images d'un nouveau mariage de stars. Comme Miley Cyrus et Liam Hemsworth, Kate Upton et Justin Verlander, et enfin l'acteur Colton Haynes et son compagnon Jeff Leatham, Nathalie Garçon et Jean-Marie Duprez ont scellé leur amour devant témoins.

Les mariés ont emmené leurs invités, dont faisaient partie Charlotte de Turckheim, Catherine Jacob et Ariane Massenet, au Maroc !

C'est au palais de Dar El Kamila, où se situe la résidence de l'ambassadeur de France à La Marsa, que Nathalie Garçon et son compagnon, le scénariste Jean-Marie Duprez, se sont dit "oui". Le mariage, célébré par le consul de France Christian Reigneaud, n'avait rien de conventionnel. Il a commencé avec un discours empreint d'humour et d'émotion de l'ambassadeur et ami du couple, Olivier Poivre d'Arvor, et continué avec ceux des comédiennes et témoins de mariage, Charlotte de Turckheim et Catherine Jacob. Les deux femmes se sont livrées à tour de rôle à un one-woman show ébouriffant, ponctué par les éclats de rire de l'assistance.

La fête "hippie chic", thème cher à la styliste, s'est ensuite prolongée deux jours durant entre Carthage, La Marsa et une soirée surprise sur les hauteurs illuminées de Sidi Bousaid, orchestrée dans le plus grand secret par les amies tunisiennes de Nathalie Garçon. Un peu plus de 200 invités ont découvert un sublime jardin en espalier dominant la baie sous les mélopées de musique traditionnelle de la troupe Le Stambelli. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, les mariés ont sauté tout habillés dans la piscine, suivis par une partie des convives ravis !

Le dernier jour, les invités VIP ont pu profiter quelques heures du soleil et de la plage de l'hôtel Résidence où ils étaient logés avant de s'envoler vers Paris dimanche soir.

Triste retour à la réalité après un week-end mémorable...