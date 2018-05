Charlotte Gainsbourg et Charlotte Casiraghi brillent en noir au Met Gala 2018

Le Met Gala est le rendez-vous annuel le plus prisé des adorateurs de mode. Cette soirée de charité pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York est organisée par la prêtresse du Vogue américain, Anna Wintour. Aussi, les plus grandes maisons et les stars s'y pressent-elles... Certaines arrivent même en escadron comme ce fut le cas, lundi 7 mai 2018, pour Saint Laurent Paris. En tête pour la mythique maison française, les sublimes Charlotte Gainsbourg et Charlotte Casiraghi.

Depuis le printemps 2016 et le départ du très aimé Hedi Slimane (désormais chez Céline), c'est le Belge Anthony Vaccarello, célèbre pour ses coupes vertigineuses et sa vision ultrasexy des femmes, qui a pris les rênes de la maison Saint Laurent Paris. Hier soir à New York, pour l'inclassable Met Gala, le jeune créateur de 36 ans était accompagné des plus belles représentantes de la maison Saint Laurent Paris. En premier lieu, l'ambassadrice Charlotte Gainsbourg et la nouvelle muse Charlotte Casiraghi, dont on découvre à peine les photos de la campagne automne 2018 dont elle est l'héroïne (voir-ci-dessous).

Toutes les deux, en robes noires très courtes et gros godillots, étaient entourées d'autres stars et muses d'Anthony Vacarrello et pas des moindres : Mica Arganaraz, Anja Rubik, Amber Valletta et la légendaire Kate Moss qui faisait ici son grand retour au Met Gala. Sa dernière participation remonte à... 2008. Toutes portaient les créations du belge pour Saint Laurent.