Clémence gagnante de Koh-Lanta : "Je reviens de loin"

C'est une victoire historique pour Clémence ! Le 25 mai 2018, l'aventurière a remporté pour la deuxième fois Koh-Lanta. Elle devient ainsi la première candidate à réaliser ce magnifique exploit. Suite à l'annonce de Denis Brogniart, la jeune femme s'est confiée sur son aventure sur MyTF1, quelques minutes après.

Heureuse et plus que comblée, Clémence commente : "C'est un kiff énorme de gagner deux fois Koh-Lanta. C'est beaucoup de bonheur et un sentiment d'accomplissement. Ça me donne envie de me lancer de nouveaux défis. Après, on n'a plus peur de rien." L'aventurière avoue ainsi qu'elle est, à présent, "une maman et une épouse accomplie".