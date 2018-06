Clémence (Koh-Lanta) : Pourquoi elle n'a pas encore touché ses gains

Grande gagnante de Koh-Lanta All Stars (TF1), Clémence Castel a remporté 100 000 euros. Des gains qu'elle compte bien utiliser prochainement pour passer du bon temps en famille. Afin de fêter ses 50 000 abonnés sur Instagram, l'ancienne aventurière de TF1 a fait un live afin de répondre aux questions des abonnés.

L'occasion de dévoiler une fois de plus comment elle compte dépenser ses gains : "Je vais lever le pied professionnellement et voyager. Faire découvrir le monde à mes enfants. Avec 100 000 euros c'est plus facile, ça offre plus de liberté. Début juillet, on part en Espagne. C'était prévu bien avant ma victoire dans Koh-Lanta. Puis ensuite, on ira en Nouvelle-Calédonie, c'est l'extra que m'offre ma victoire. Ce sera l'occasion pour moi de montrer à mes enfants et mon chéri les terres où j'ai gagné mon premier Koh-Lanta. C'est les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. C'est splendide. Une bonne partie de mes 100 000 euros sera dédiée à ce voyage."

Mais la maman de Louis (6 ans) et Marin (4 ans) (fruit de son union avec Mathieu Johann) n'a semble-t-il pas encore payé ses vacances en Nouvelle-Calédonie. La raison ? Elle a admis ne pas avoir encore empoché l'argent de sa victoire : "Je n'ai toujours pas les 100 000 euros. Il y a un laps de temps entre le moment où l'on gagne et le moment où l'on remporte l'argent." Clémence Castel n'est donc pas inquiète et profitera quoi qu'il arrive de ses vacances d'été bien méritées.