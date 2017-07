Clémentine (Koh-Lanta Cambodge) : Ses vacances délirantes avec un ami !

Lors de la dernière édition de Koh-Lanta, tournée au Cambodge, Clémentine s'est hissée jusqu'en finale au côté de Mathilde, Vincent et Frédéric. Après la course d'orientation, la Haut-Savoyarde a remporté l'épreuve des poteaux. Sauf que finalement, c'est Frédéric qui est ressorti grand gagnant du jeu de TF1. Un mois plus tard, les aventuriers se sont chacun octroyés quelques jours de vacances.

Si Frédéric s'est envolé vers la Corse avec sa petite famille, Clémentine a de son côté mis le cap sur l'île de Madère, au Portugal. Sur Instagram, la prof de badminton a partagé quelques images de son séjour. Après avoir visité la ville, la jeune femme a annoncé la couleur : "Fini la rigolade. Demain on attaque le dur."