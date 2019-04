Clotilde Courau et Guillaume Depardieu : "Ils se sont aimés de façon extrême"

Gala nous replonge dans le tournage du drame romantique Marthe, durant lequel les deux acteurs principaux ont noué une véritable idylle. "Clotilde et Guillaume ont découvert du bonheur à travers leurs rôles, ils ont eu envie d'aimer comme cela, l'avenir dira s'ils y parviendront", écrivait le magazine en citant les mots du réalisateur à l'époque de la sortie du film en 1997.

Marthe raconte l'histoire de Simon et Marthe. Blessé dans les tranchées quelque part en Argonne au début de l'automne 1915, le jeune homme est transféré loin du front. Là, le temps du répit que dure sa convalescence va lui permettre de faire la connaissance de Marthe, une jeune institutrice qu'il va aimer au-delà de tout. Un scénario furieusement romanesque et dont la puissance sentimentale contamine réellement les deux acteurs. "Ils étaient imprégnés de leur rôle et son allés au-delà du simple fait de le jouer, confie Jean-Loup Hubert à Gala. Ils étaient très juvéniles à ce moment-là. Avec, pour Clotilde, une maturité de quelques années en plus, mais aussi la raison et la déraison qu'une jeune femme peut avoir par rapport à un jeune homme... Elle l'a un peu prise en main, materné, étant à la fois une amante sublime sans doute. Ils se sont vraiment aimés de façon extrême. Et ça se sentait, c'était beau."

Tout aurait pu être très différent car, à l'origine, c'est Patrick Bruel qui devait tenir le premier rôle. Il déclinera finalement, laissant ainsi la place au fils de Gérard Depardieu, déjà très remarqué dans Les Apprentis. À cette époque, l'acteur se remet d'un accident de moto qui lui a brisé la jambe en 1995 et le fera souffrir durant huit ans. Mais qu'importe, il est porté par ses sentiments. Guillaume et Clotilde s'aimeront le temps du film et quelques années encore après, lui tatouera même sur son ventre trois lettres, Clo. "Cet amour de jeunesse m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier ni rien oublier", raconte Clotilde Courau à Gala. En 2003, Clotilde Courau épouse le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, avec qui elle a eu deux filles, Vittoria, 15 ans, et Luisa, 12 ans. Guillaume Depardieu se marie avec la comédienne Élise Ventre en 1999, mère de sa fille Louise, 17 ans. Le 13 octobre 2008, il décède d'une pneumonie, laissant derrière lui son empreinte éternelle d'amoureux sans concession et qui a tant marqué Clotilde.