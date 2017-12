Cristiano Ronaldo: Coincé avec ses 3 bébés, stars de la photo de famille de Noël

Après avoir pris 3-0 à domicile, cuisante défaite infligée par le FC Barcelone honni, Cristiano Ronaldo se fait malmener par trois... bébés ! En 2017, le prodige du Real Madrid a réussi le hat-trick côté carnet rose, mais maintenant il faut assumer...

Une semaine après la toute première photo de famille au complet, publiée sur Instagram par sa jeune compagne Georgina Rodriguez et le représentant pour la première fois avec ses quatre enfants réunis, CR7 s'est de lui-même mis en scène en tant que papa le 26 décembre 2017 sur son propre compte.

"Je suis retenu prisonnier par ces adorables bébés ahahahah", s'est amusé le footballeur de 32 ans en légende d'une photo pleine de tendresse paternelle le montrant avec sa fille Alana Martina, dont Georgina a accouché le 12 novembre dernier, dans les bras et avec les jumeaux Mateo et Eva, nés en juin par mère porteuse, assis à côté de lui sur le canapé. Pour une fois, c'est Cristiano Jr., son mini-moi de 7 ans né lui aussi par mère porteuse, qui manque à l'appel.

La veille, Cristiano Ronaldo et plusieurs de ses proches diffusaient sur Instagram la grande photo de famille réalisée devant le sapin à l'occasion de Noël. Photo où une Georgina à la silhouette depuis longtemps retrouvée jouait les mères Noël sexy avec Alana dans les bras, tandis que Mateo et Eva avaient eux aussi leurs habits de saison, l'un dans les bras de sa mamie Maria Dolores et l'autre dans ceux d'une tante.

Et ce n'est pas fini, puisque CR7 a clairement fait savoir que quatre enfants, ce n'est pas encore assez !