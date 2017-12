Cristiano Ronaldo : Et 1, et 2 et 3... bébés en 2017

Cristiano Ronaldo est l'homme de tous les records. Pas seulement parce qu'il a remporté tout récemment son cinquième Ballon d'or à Paris, revenant au même nombre de consécrations que Lionel Messi, mais aussi parce que sa famille s'est très largement agrandie en 2017.

Alors que les rumeurs ont enflé pendant des mois, d'abord sur le nouveau recours d'une mère porteuse comme il l'avait fait pour son fils aîné de 7 ans Cristiano Jr, puis sur la naissance de ses jumeaux Eva et Mateo annoncée au mois de juin, le célèbre attaquant portugais de 32 ans avait pris son temps pour officialiser l'heureuse nouvelle.

Libéré de toute pression après l'élimination du Portugal en Coupe des confédérations (face au Chili, 0-0 après prolongations, 3-0 aux tirs au but), le joueur vedette du Real Madrid avait fini par s'exprimer sur le sujet. "J'ai été au service de la sélection nationale, comme toujours, corps et âme, alors même que j'avais en tête la naissance de mes deux enfants. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à atteindre le principal objectif que nous nous étions fixés, mais je suis sûr que nous continuerons à donner de la joie aux Portugais. Le président de la Fédération portugaise de football et le sélectionneur ont eu aujourd'hui une attitude qui m'a touchée et que je n'oublierai pas. Je suis très heureux de pouvoir enfin être avec mes enfants pour la première fois", avait-il ainsi publié sur sa page Facebook le 29 juin dernier.