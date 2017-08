Cristiano Ronaldo et Georgina, enceinte : Les chaudes vacances du couple sexy

C'est ce qu'on appelle prendre du bon temps.

Forcément, quand on a les moyens de louer un yacht et le personnel qui va avec, les vacances sont tout de suite moins prise de tête. C'est en tout cas la solution miracle de Cristiano Ronaldo pour un été farniente. Le joueur du Real Madrid profite du soleil au large d'Ibiza, en compagnie de son amoureuse, la séduisante Georgina Rodriguez, qui attend le premier enfant du couple, et le quatrième pour Cristiano. Dans son petit bikini rouge, la jeune femme laisse peu de place à l'imagination et on comprend sans mal pourquoi son chéri ne cesse de la câliner.

Alors qu'ils seront bientôt 6, les deux amoureux ont bien raison de profiter de la chaleur d'Ibiza à deux avant une rentrée chargée. Si on ne connaît pas encore le sexe du futur enfant de CR7 qui viendra rejoindre Eva et Mateo, 1 mois, et Cristiano Jr, 7 ans, on sait en revanche qu'il part avec de bonnes chances dans la vie. Non seulement ses parents sont physiquement à tomber mais le compte en banque de papa donne lui aussi le tournis. Cristiano Ronaldo a en effet engrangé pas moins de 87,5 millions d'euros de revenus entre 2016 et 2017.

La belle Georgina, sur qui on ne sait que peu de choses, confiait récemment à Hola! ce qui est le plus important pour elle : "Je suis très famille, j'adore les enfants, la nature et les animaux. J'aime m'entourer d'êtres qui m'inspirent pour devenir une meilleure personne chaque jour et qui m'apportent une bonne énergie." Avec le quatrième en route, heureusement qu'elle aime les enfants !

Pour oublier le temps maussade du mois d'août en France, délectez-vous des photos des vacances de rêve de Cristiano et Georgina dans notre diaporama.