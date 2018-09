Cynthia Nixon : Amy Schumer lui fait un gros chèque puis... la laisse tomber

Cynthia Nixon abat l'une de ses dernières cartes alors que les militants new-yorkais du Parti Démocrate, inscrits sur les listes, vont voter pour désigner le représentant du parti à l'élection au poste de gouverneur de l'État de New York. Elle est donnée perdante face au gouverneur actuel, Andrew Cuomo, qui a déjà reçu le soutien des délégués du parti lors de la convention du mois de mai.

Si l'ex-star de Sex and the City croit encore à ses chances de créer la surprise, l'actrice et humoriste Amy Schumer n'est pas du même avis. Alors qu'elle aurait versé, selon le New York Post, la coquette somme de 10 000 dollars à la campagne de Cynthia Nixon, elle a toutefois appelé à voter pour son adversaire ! Sur Instagram, la blonde de 37 ans écrit : "Jeudi, nous votons. Tout le monde ! Ce n'est pas malin de ne plus faire la démarche de voter. Je vais vous dire honnêtement pour qui je vote. Pour le gouverneur Cuomo. Raison : Andrew n'est pas le mec que je préfère mais il est un bon gouverneur. Je voulais voter Nixon mais malheureusement je ne crois pas qu'elle saura quoi faire. Elle a besoin d'être en mesure de faire pression pour la législation dans l'état mais je ne crois pas qu'elle a assez de connections dans les hautes sphères. Mais je l'aime et je pense que si quelqu'un est enclin à voter pour elle, c'est cool."

Cynthia Nixon, qui a reçu le soutien de ses anciennes camarades de Sex and the City, pourrait envisager de se présenter en indépendante en cas de défaite à la primaire démocrate. L'élection pour le poste aura lieu le 6 novembre. Le Parti Républicain a d'ores et déjà choisi Marcus Molinaro.

Thomas Montet