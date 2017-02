Cyril Lignac au top: Première apparition depuis son terrible accident de scooter

Dans la nuit de samedi 19 au dimanche 20 novembre dernier, Cyril Lignac était victime d'un terrible accident de la route. Au croisement du quai d'Orsay et du pont des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, le jeune chef de 39 ans s'était vu refuser la priorité par une voiture qu'il n'avait pas réussi à éviter. Si le choc a été violent, le célèbre chef cuisinier et animateur télé s'en est tiré avec une fracture du tibia et du péroné gauche.

Quelques jours plus tard, hospitalisé à Bichat et déjà prêt à se lancer dans une rééducation nécessaire, Cyril Lignac donnait de ses nouvelles. "Merci pour tous vos messages de soutien... ça fait chaud au coeur... je me retape et reviens vite", avait écrit l'amateur des mets "gourmands et croquants". Mais depuis, outre une interview accordée au Figaroscope où il confiait ce qui avait changé depuis l'accident, l'ex de Sophie Marceau n'avait pas fait d'apparition publique lors d'un événement officiel.

C'est désormais une chose réparée puisque lundi 13 février, à l'occasion de l'avant-première parisienne du film Rock'n Roll, le juré du Meilleur Pâtissier a répondu à l'invitation de Guillaume Canet et a foulé le tapis rouge de la soirée, posant devant les photographes. Souriant, au top et visiblement bien remis de son accident, le propriétaire du restaurant gastronomique Le Quinzième a pu profiter d'une bonne séance de rire avec la comédie réalisée par l'auteur des Petits Mouchoirs.

"Ma réflexion a un peu changé depuis mon accident qui m'a cloué au lit pendant deux mois, racontait-il le mois dernier au Figaroscope. J'ai toujours fait confiance à mes équipes en les corrigeant parfois, et en les encourageant souvent. Avant, j'avais tendance à vouloir tout contrôler. Mais l'accident m'a permis de prendre du recul." Et le businessman pourra accorder sa confiance à d'autres équipes puisqu'il ouvrira le 17 février une nouvelle pâtisserie à son nom, du côté de la rue Bayen dans le 17e arrondissement.