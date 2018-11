Danse avec les stars 9 : L'émission truquée ? Iris Mittenaere monte au créneau

Après les éliminations de Carla Ginola, Anouar Toubali, Vincent Moscato, Lio, Basile Boli, Jeanfi Janssens et Pamela Anderson, l'aventure Danse avec les stars 9 (TF1) se poursuit. Clément Rémiens, Héloïse Martin, Terence Telle et Iris Mittenaere sont toujours en lice. Parmi elles, notre ancienne Miss France également élue Miss Univers 2016 serait grande favorite... Vendredi 16 novembre 2018, au micro de France Bleu, la jolie brune de 25 ans s'est exprimée.

Ainsi, à la question de savoir si elle est la grande gagnante de DALS 9, Iris Mittenaere s'amuse : "J'aimerais bien, je suis ok ! S'il faut signer quelque part, je signe !" Une réponse pleine d'humour de la part de l'animatrice de TF1. En réalité, tous les candidats sont logés à la même enseigne. D'ailleurs, Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette ont déjà eu des mauvaises notes pour certaines prestations...

"On bosse. Je pense que si c'était signé au contrat que je gagnais, je bosserais un petit peu moins sur la danse et je me ferais un peu moins mal, reprend alors la belle qui s'est récemment blessée lors des répétitions. Là on donne tout, vraiment, parce qu'on veut montrer que l'on mérite notre place. On veut aller le plus loin possible avec Anthony." À ce stade de la compétition, "le niveau est très très haut", comme le rappelle Iris Mittenaere. Et de conclure : "On se donne tous à fond, il n'y a pas de trucage."

Rendez-vous ce samedi 17 novembre dès 21h sur TF1 afin de suivre le prime de Danse avec les stars 9 et de savoir qui de Clément Rémiens, Terence Telle, Iris Mittenaere ou Héloïse Martin sera éliminé.