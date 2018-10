Danse avec les stars 9 : Le système de notes modifié "pour plus de lisibilité"

Le mot d'ordre de la saison 9 de Danse avec les stars est "nouveauté". Pour commencer, ce n'est plus Sandrine Quétier qui est aux commandes de l'émission de TF1 mais Camille Combal. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) est épaulé par Karine Ferri. Du côté du jury, Patrick Dupond et Shy'm (déjà jurée dans les saisons 3 et 4) ont fait leur arrivée pour remplacer Nicolas Archambault et Fauve Hautot. Cette dernière a préféré de nouveau intégrer la troupe de danseurs professionnels.

Et pour finir, c'est le système de notes qui a été modifié comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs. Auparavant, les membres du jury attribuaient une note technique et une note artistique à partir du troisième prime. Mais cette saison, Patrick Dupond, Fauve Hautot, Christ Marques et Jean-Marc Généreux ne donneront qu'une note globale comme l'a expliqué Déborah Nahon, directrice des divertissement chez TF1 Productions : "Nous avons choisi cela pour plus de lisibilité. Parfois, il y avait un sentiment de manque de lisibilité sur la note. Une seule note, c'est ce qu'ils font dans les autres pays, cela permet d'être plus tranché, de mieux comprendre l'avis du juge, s'il a été séduit ou non."

À noter que pour "gagner du temps", les notes ne sont plus données dans la Red Room mais après les chorégraphies des candidats. Cette saison, ce sont Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali qui s'affrontent sur le parquet.