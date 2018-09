Danse avec les stars 9 : Lio "bouleversée" après un premier entraînement

Lio fait partie des onze candidats en lice pour remporter la compétition Danse avec les stars (TF1). À l'approche du lancement du programme, les personnalités ont toutes entamé les premières répétitions avec leurs partenaires respectifs. A déjà débuté un entraînement quotidien essentiel pour se maintenir en forme et espérer décrocher la coupe, à l'image de Laurent Maistret ou Agustin Galiana les années précédentes.

Mais pour Lio, 56 ans, la première séance de danse n'a pas été une partie de plaisir. C'est ce qu'elle révèle à nos confrères de Télé Star lors de la conférence de presse mardi 11 septembre 2018 : "Au début des entraînements, ça se passait bien, j'avais la connexion. (...) Je retiens les pas et les mesures. Puis on reprend, mon partenaire danse vraiment, je refais des tours puis je me retrouve avec sa tête face à moi. Et à ce moment-là, je suis physiquement malade, ça ne va pas du tout. Je dois arrêter, je suis en sueur, je pleure..."

La chanteuse de Banana Split réussit à blaguer sur son "malaise" de se retrouver face à un bel homme mais elle admet toutefois avoir été prise de court : "On en a rigolé mais moi, j'ai été bouleversée..."

D'ici au premier prime, samedi 29 septembre, Lio a encore un peu de temps pour se reprendre en main. Habituée de la scène, elle compte bien mettre toutes les chances de son côté pour conquérir le jury mais aussi le public !