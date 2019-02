David Charvet accusé de voler la femme d'un autre : Il sort avec elle !

En novembre 2018, David Charvet assurait n'être qu'amis avec Sarah Jones, la femme de l'ancien footballeur Jermaine Jones : "Nous ne sommes liés de façon romantique ou sexuelle d'aucune façon que ce soit, nous sommes juste amis." Deux mois plus tard, l'acteur et chanteur français de 46 ans et son amie relancent les rumeurs de relation.

TMZ rapporte, photos à l'appui, que David Charvet et Sarah Jones sont sortis ensemble le 16 février 2019. Le duo est allé dîner dans un restaurant de Malibu, à Los Angeles, et pour le média américain, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait là d'une sortie romantique, bien qu'aucun geste intime n'ait été échangé durant la soirée.

Ces nouvelles images ne devraient en tout cas pas enchanter Jermaine Jones. Le sportif de 37 ans à la retraite depuis septembre dernier, qui a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2014, accuse depuis des mois David Charvet d'avoir séduit sa femme et de la lui avoir volée. "Depuis le premier jour, je ne lui faisais pas confiance et j'avais raison. Il a tué ma famille ! Je fais juste ce post parce que je n'aime pas ce genre d'hommes qui utilisent les enfants pour avoir des femmes mariées", s'était-il énervé sur les réseaux sociaux à l'automne dernier, apposant également un emoji diable sur le visage de David Charvet.

Face à la virulence de ces attaques, l'ex-acteur d'Alerte à Malibu a très rapidement riposté en sollicitant la justice. L'interprète de Shoud I Stay a en effet demandé à ce que Jermaine Jones ne puisse plus l'approcher grâce une injonction d'éloignement.

David Charvet a fait la connaissance de Sarah et Jermaine Jones grâce à ses enfants. Heaven et Shaya, nés en 2007 et 2008 de son mariage terminé avec Brooke Burke, avaient pris l'habitude de jouer avec les enfants de la famille Jones.