David Hallyday fier de ses trois enfants, "sympas, intelligents et merveilleux"

Tout en faisant la promotion de son dernier album sorti en décembre dernier, J'ai quelque chose à vous dire, David Hallyday s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille lors d'une interview accordée à Laurent Argelier pour Télé Loisirs. Dans un nouvel extrait vidéo publié ce 22 mars 2019, le chanteur évoque ses trois enfants : Ilona (23 ans) et Emma Smet (21 ans), nées de son premier mariage avec Estelle Lefébure, mais aussi Cameron (14 ans), le fils qu'il a eu avec son épouse, Alexandra Pastor.

"Quand je les regarde, je me dis que j'ai quand même bien réussi ma vie, a confié ce père de famille de 52 ans. Je ne suis pas le seul responsable, mais on a réussi à en faire des gens vraiment sympas, intelligents, à l'écoute aussi, qui s'intéressent aux autres et qui ont une éthique de vie qu'on leur a enseignée et qu'ils respectent. Ce sont des êtres humains merveilleux et c'est quand même compliqué de réussir ça. Je suis très fier quand je les vois."