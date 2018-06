Demain nous appartient : Un personnage phare bientôt de retour !

Ces dernières semaines, plusieurs guests se succèdent dans la série Demain nous appartient (TF1). Lenni-Kim, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Bruno Madinier ou encore Joyce Jonathan ont tous donné la réplique à Ingrid Chauvin et Lorie Pester. Entre-temps, certains personnages du feuilleton ont disparu, comme Margot, la lycéenne interprétée par Marysole Fertard.

À l'occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo 2018, qui s'est tenu le week-end dernier, Garance Teillet, qui joue le rôle de Jessica Moreno dans la série, s'est confiée auprès de nos confrères de Purebreak. L'actrice en a ainsi dit plus sur le départ de Margot... et sur son éventuel retour ! "Elle est partie pour passer son bac, lance-t-elle. Au mois d'août, elle revient sur le plateau. Donc on va voir revenir Margot !"

En parallèle du retour de Marysole Fertard, les fidèles de Demain nous appartient auront la joie de découvrir un nouveau personnage. En effet, comme le révèlent nos confrères de Télé Loisirs, Esther Valding, connue pour avoir joué le rôle de Sarah dans Les Bracelets rouges, fera son apparition à Sète. La jeune femme devrait même incarner un personnage récurrent dans le feuilleton de TF1.