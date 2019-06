Deva Cassel: Rare photo de la fille de Monica Bellucci, Instagram sous le charme

À seulement 14 ans, Deva Cassel n'en finit pas d'être le centre de l'attention. La superbe fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel a pris leurs jolis traits et est déjà promise à une grande carrière dans le mannequinat. Elle a été choisie pour être l'égérie de Dolce & Gabbana, elle qui tournait les premiers visuels à bord d'une Ape sur la côte amalfitaine pour la promotion de nouveaux parfums.

Très discrète sur les réseaux sociaux, l'adolescente ne publie que de rares photos sur son compte Instagram. Le 25 juin 2019, Deva lâchait un peu de lest en dévoilant à ses 17 000 abonnés un cliché d'elle en noir et blanc, assise sur un banc. Habillée en noir de la tête aux pieds, elle adresse un clin d'oeil malicieux à la caméra, dévoilant au passage sa longue chevelure brune ondulée. "Très belle photo et charmante jeune femme", "La nature fait vraiment bien les choses", "Un vrai trésor", "Tu es si mignonne", ont fait savoir les internautes, sous le charme de la jeune fille.