Diane Kruger et sa fille : Norman Reedus tellement craquant avec elles

Une famille recomposée harmonieuse et un couple très uni ! Depuis sa rencontre avec Diane Kruger sur le tournage du film Sky en 2016, il affiche de plus en plus leur complicité. Certes, ils préservent leur vie privée en ne dévoilant pas le prénom de leur bébé, mais ils adorent diffuser sur les réseaux sociaux des clins d'oeil, romantiques ou pleins d'humour.

Par exemple, pour la Saint-Valentin, c'était un cliché en noir et blanc simple mais touchant que la comédienne avait posté, tandis que son amoureux avait, pour la journée des droits des femmes, montré la divine Diane enceinte, le ventre nu, en jogging et pieds nus, pour célébrer son côté badass . Cette fois, Norman Reedus a divulgué une vidéo un tantinet effrayante d'une poupée mécanique ancienne qui se verse une boisson dans un verre qu'elle porte porte à sa bouche. En légende, il écrit "Tu me manques", avec un émoji coeur. L'héroïne primée d'In the Fade a réagi en commentant : "Hahahahahahahah, je savais qu'il existait une poupée à mon effigie !"